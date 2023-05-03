Подростка задержали, сербские СМИ сообщают, что мотивом могла стать полученная накануне единица по истории.

Семиклассник жестоко расстрелял охранника, который попытался задержать его, а затем убил 9 человек (среди них восемь учеников и учитель истории). Еще 16 учеников и преподавателей получили серьезные ранения. В ближайшую детскую больницу на улице Тиршовой уже поступили трое школьников, их состояние оценивается как тяжелое. У одного из детей черепно-мозговая травма, двое других учащихся с огнестрельными ранениями находятся в реанимации.

Подростка задержали, сербские СМИ сообщают, что мотивом могла стать полученная накануне единица по истории. Якобы для отличника это стало шоком. По словам родителей одноклассников Косты, он считался хорошим и спокойным парнем, часто ездил на олимпиады и занимал призовые места по биологии и математике.

Как сообщает местный таблоид Informer, стрелявшего вывели из школы в наручниках и в куртке на лице. Он был спокоен, не проявлял никаких эмоций и не сопротивлялся задержанию, беспрекословно выполняя приказы. Сам школьник заявил, что открыл стрельбу, потому что «психопат».

«Полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны школы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и представители прокуратуры», – подтвердила пресс-служба МВД Сербии.