Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области, из-за чего сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Богомаза.

В сообщении указано, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м км ж/д путей «Брянск — Унеча»: «Сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава».

Губернатор пояснил, что на этом участке движение приостановлено. Оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

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