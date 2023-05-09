8 мая около 20.00 39-летний нетрезвый водитель Opel Zafira двигался по деревне Лапичи Буда-Кошелевского района. По предварительной информации, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на здание, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров: 33-летняя женщина, 35-летний мужчина, а также дети 3, 6 и 12 лет.

Несовершеннолетние перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности, как и остальные пассажиры.

Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

МВД напоминает: дети до 12 лет должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, а также быть пристегнуты ремнями безопасности.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф до 7,4 тысячи рублей и лишение прав на срок до пяти лет.



Источник: http://gp.by

© Правда Гомель