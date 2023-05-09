Ребята из Неговской школы вместе с педагогами, родителями и шефами из ОАО «Гомсельмаш» филиала «Юбилейный-Агро» высадили два десятка фруктовых деревьев и кустарников.

Саженцы яблони, груши, черешни, персика, грецкого ореха и даже азиатского родственника облепихи – экзотического гумми, дети и взрослые высадили в школьном саду в память о всех защитниках Отечества. Участие в акции принял и директор филиала «Юбилейный-Агро» Дмитрий Авдеев:

— Когда школа выступила с инициативой закладки Сада Памяти, мы не только приняли предложение, но и закупили саженцы. И сегодня, несмотря на горячую для аграриев пору, вместе с подрастающим поколением выполнили важную миссию: заложили Сад Памяти. Тем самым мы отдали дань уважения всем тем, кто освободил мир от фашизма и принес Великую Победу на нашу землю. Это радостный праздник для всех нас и лично для меня. Мой дед Михаил Авдеев пулеметчиком прошел всю войну, вернулся домой, прожил честную достойную жизнь, воспитал восьмерых детей. Он не любил вспоминать о войне, но мы должны помнить и чтить великий подвиг своих героических предков.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.















Источник: http://gp.by

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