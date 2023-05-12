3-4 мая в Гомеле в легкоатлетическом манеже прошла областная спартакиада среди ветеранов и руководителей районных ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная Дню Победы.

В спартакиаде приняли участие 13 команд, среди которых были и представители Будакошелевщины. Наша команда приняла участие в 6 видах спорта.

По итогам соревнований команда заняла второе общекомандное место, а в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены заняли:

1-е место (бильярд) — Александр Хвесько (г. Буда-Кошелево);

1-е место (шашки) — Николай Суздалев (д. Уза);

2-е место (настольный теннис) — Сергей Ильев (г. Буда-Кошелево);

2-е место (настольный теннис) — Елена Новикова (г. Буда-Кошелево);

2-е место (шахматы) — Алексей Жилицкий (г. Буда-Кошелево);

3-е место (дартс) — Николай Янков (г. Буда-Кошелево);

3-е место (шашки) — Елена Валюженец (г. Буда-Кошелево).

Все призеры получили грамоты и медали, а команда — Кубок за 2-е место.

Поздравляем наших земляков с успешным выступлением!