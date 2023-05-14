В Гомельской области для доставки ребят к пунктам ЦЭ задействовано более 140 школьных автобусов, — доложил начальник главного управления образования Руслан Смирнов помощнику Президента — инспектору по Гомельской области Сергею Бартошу во время посещения вузов.

Для комфортной координации ребят доставляют к местам ЦЭ централизованно. В городах — общественным транспортом, от сельских учреждений образования — школьными автобусами. «Все они прошли техосмотр в установленном порядке, — уточнил Руслан Смирнов и дополнил, что в резерве еще находятся 32 машины.

«Главная задача всех служб — сделать так, чтобы ЦЭ прошел в комфортных для школьников условиях, чтобы они смогли полностью сконцентрироваться на выполнении заданий и продемонстрировать уровень своих знаний», — подчеркнул Сергей Бартош.

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