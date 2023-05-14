Для нашего региона актуален и клещевой энцефалит. В прошлом году было пять случаев заражения.

Как избежать укуса?

Отправляясь в лес или на дачный участок, максимально закрывайте открытые участки тела. Надевайте резиновые сапоги, голову прикрывайте кепкой или платком. Рекомендуется каждый час пребывания в лесу проводить осмотры. Для отпугивания клещей используйте репелленты, а для отдыха на природе выбирайте сухие, солнечные поляны вдали от деревьев и кустарников.

Если клещ присосался?

Его нужно немедленно удалить. Лучше это сделать в условиях медучреждения. Если нет такой возможности, то самостоятельно. С помощью прочной нити, которую надо как можно ближе подвести к хоботку клеща, завяжите узел и извлеките паразита, подтягивая концы нити вверх. Не позднее 72 часов обратитесь к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства для решения вопроса о назначении профилактического лечения.

Где проверить?

Снятого клеща, по желанию, можно исследовать на наличие возбудителей двух клещевых инфекций (Лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита) в лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: Гомель, ул. Моисеенко, 49, телефон 8 (0232) 50-73 48. На наличие возбудителя Лайм-боррелиоза – в Речицком, Рогачевском, Мозырском, Светлогорском зональных центрах гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся на платной основе. Бесплатно – лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему антибиотиков.

Что говорят цифры?

В прошлом году в Беларуси было зарегистрировано более двухсот случаев клещевого энцефалита и более двух тысяч – Лайм-боррелиоза. На Гомельщине – 5 и 245 соответственно. В этом году в респуб­лике зарегистрировано более 100 случаев Лайм-боррелиоза, в Гомельской области – 15, рассказала энтомолог областного ЦГЭ и ОЗ Тамара Гусарева.

Источник: http://gp.by

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