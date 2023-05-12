Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома, молодежные ярмарки вакансий пройдут во всех районах. Здесь окажут содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время и выпускникам учебных заведений.

Молодых граждан, желающих трудоустроиться, приглашают по адресам:

– в Гомеле 17 и 18 мая в городском центре культуры (ул. Ирининская, 16);

– в Брагинском районе 17 мая в средней школе (ул. Красноармейская, 1);

– в Буда-Кошелевском районе 16 мая в государственном аграрно-техническом колледже (ул. Лавриновича, 2);

– в Ветковском районе 18 мая в центре культуры и народного творчества (ул. Громыко, 33);

– в Гомельском районе 18 мая в центре культуры Гомельского района (ул. Ильича, 38);

– в Добрушском районе 17 мая в райцентре дополнительного образования (ул. Войкова, 1);

– в Ельском районе 18 мая в территориальном центре соцобслуживания населения (ул. Дзержинского, 5);

– в Житковичском районе 19 мая в территориальном центре соцобслуживания населения (ул. Карла Маркса, 14);

– в Жлобинском районе 16 мая в средней школе №12 (микрорайон 17) и 17 мая в Жлобинском государственном металлургическом колледже (ул. Фоканова, 1а);

– в Калинковичском районе 16 мая в средней школе №1 (ул. Кирова, 14);

– в Кормянском районе 17 мая в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома (ул. Ильющенко, 34);

– в Лельчицком районе 15 мая в гимназии имени И. А. Коласа (ул. Победы, 33);

– в Лоевском районе 15 мая в государственном педколледже (ул. Шевелева, 92);

– в Мозырском районе 16 и 17 мая в государственном политехническом колледже (ул. Котловца, 23);

– в Наровлянском районе 16 мая в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома (ул. Комсомольская, 19);

– в Октябрьском районе 18 мая в государственном колледже (ул. Бумажкова, 5);

– в Петриковском районе 18 мая в средней школе № 1 (ул. Коммунальная, 41);

– в Речицком районе 18 и 19 мая в городском дворце культуры (ул. Советская, 84);

– в Рогачевском районе 17 мая в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома (ул. Богатырева, 60);

– в Светлогорском районе 15 мая в средней школе № 8 (ул. Луначарского, 69) и 16 мая в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома (ул. Ленина, 49);

– в Хойникском районе 19 мая в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома (ул. Советская, 86);

– в Чечерском районе 17 мая в государственном техническом колледже (ул. Крестьянская, 8).

Источник: http://gp.by

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