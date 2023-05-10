Если взять Любовь и Верность, к ним добавить чувство Нежность,

все умножить на года, то получится — СЕМЬЯ!

Традиционно в мае месяце проводится республиканская акция «Моя семья – моя страна».

Основная ценность общества и важнейший ресурс страны – это семья. И от того, как она выполняет свои функции, зависит будущее страны.

Уважительное отношение к семье, сохранение традиционных семейных ценностей является основой патриотизма. Укрепление института семьи позволит Республике Беларусь обеспечить свою национальную безопасность и устойчивое развитие.

Цель республиканской акции «Моя семья – моя страна» – привлечение внимания общества к семье как важнейшему социальному институту, воспитанию детей и молодежи в системе традиционных ценностей, ориентированных на стабильность брачных отношений и рождение детей, взаимопонимание и взаимоподдержку, преемственность поколений, высокую нравственность и патриотизм, сохранение исторической памяти белорусского народа.

Целевая аудитория – семьи различных категорий (молодые, многодетные, имеющие длительный стаж супружеской жизни), подростки и учащаяся молодежь.

Задачи акции:

—массовое вовлечение в мероприятия акции различных категорий семей, подростков и молодежь, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

—активизация взаимодействия с ведущими общественными объединениями (Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин);

—наполнение информационного пространства «позитивной семейной тематикой» через масштабное освещение хода акции в средствах массовой информации, сети интернет.

Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. Праздник «Международный день семьи» был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны. Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учиться постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.

Необходимо подчеркнуть, чтобы семья была здоровой и крепкой важно вести здоровый образ жизни в семье. Здоровый образ жизни – залог успеха. Будьте успешными во всем!

Здоровый образ жизни в семье

Важно научить ребенка основам безопасности: улица – переходы – транспорт, соблюдение правил безопасности при занятиях спортом: коньки, санки и т.п. Ребенок должен знать, что делать, если случаются травмы или другие непредвиденные ситуации.

В каждой семье есть свои традиции. Если вашими добрыми традициями станут совместные мероприятия, такие как: семейные завтраки – обеды – ужины (по обстоятельствам), совместные прогулки – лыжные или велосипедные, походы в кино и театры, семейные праздники, то за психическое и физическое состояние вашего ребенка можно не беспокоиться.

Кроме того, во время таких мероприятий, как например, семейный обед, можно научить ребенка хорошим манерам и правилам поведения, приучить к здоровой пище. Все домашние, в том числе и дети, расслабляются, успокаиваются и просто отдыхают за столом. Все эти правильные положительные привычки и эмоции у детей закрепляются быстро и надолго.

Хочется напомнить взрослым. Важен пример, привычки здорового образа жизни, а не просто поучения. Вы тоже должны вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и выполнять необходимые гигиенические требования. Это на пользу вам, семье, ребенку. Будьте здоровы и счастливы!

Таким образом, с семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.

Знают все – и взрослые и дети:

Без семьи нам не прожить на белом свете!

Дом наш – и опора, и уют,

Где нас любят, берегут и ждут.

Пусть же в доме вашем будет счастье,

Пусть его обходят горе и ненастье,

От достатка пусть ломятся столы,

Красивы дети будут, как цветы!

В рамках Международного дня семьи и республиканской акции «Моя семья — моя страна» 15 мая с 11.00 до 13.00 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячих» телефонных линий с врачами-акушер-гинекологами по телефону 7-25-01 и по телефону 7-14-68 с врачами-педиатрами районной поликлиники.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»