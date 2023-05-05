Оно было организовано в преддверии Дня Победы.

В мерпориятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Липиничского сельисполкома Светлана Хамлюк, школьники, учителя и жители деревни.

Участники открыли мероприятие праздничным флешмобом, посвященным 9 мая и исполнили всем известную «Катюшу».

Присутствующим напомнили события Великой Отечественной войны, показали видеофрагменты, в которых рассказывалось про мемориальные комплексы Беларуси, мемориальные памятные места на территории Липиничского сельсовета, художественные видеоматериалы о военном времени, о Великой Победе, а также исполнили военные песни.

В завершение учащиеся подарили почетным гостям самодельных голубей в знак мира и добра.

Алина ЮРИНСКАЯ

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