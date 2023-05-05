В преддверии празднования Дня Победы в Октябрьском детском саду прошли мероприятия, направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств воспитанников, формирования знаний о ВОВ через различные виды деятельности. Вся работа проводилась с целью патриотического воспитания дошкольников, привития любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу. Проведение подобных мероприятий важно и необходимо в воспитании подрастающего поколения. У ребят формируется уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, вырабатываются нравственно-патриотические чувства, формируются элементарные знания детей о событиях Великой Отечественной войны.