8 мая в 15.20 на пульт диспетчера РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Буда-Кошелевский район, п. Красное Знамя, ул. Молодежная.

При проведении тушения на полу в коридоре обнаружена женщина 1957 года рождения, которая спасателями была вынесена на свежий воздух. Женщина с диагнозом термические ожоги руки 1, 2 степени (10% тела) госпитализирована в Буда-Кошелевскую ЦРБ.

В результате пожара поврежден 1 квадратный метр деревянного пола в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

— не перегружайте электрическую сеть;

— не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

— уходя из дома выключайте электроприборы из сети.

Буда-Кошелевский РОЧС