8 мая в 15.20 на пульт диспетчера РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Буда-Кошелевский район, п. Красное Знамя, ул. Молодежная.
При проведении тушения на полу в коридоре обнаружена женщина 1957 года рождения, которая спасателями была вынесена на свежий воздух. Женщина с диагнозом термические ожоги руки 1, 2 степени (10% тела) госпитализирована в Буда-Кошелевскую ЦРБ.
В результате пожара поврежден 1 квадратный метр деревянного пола в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:
— не перегружайте электрическую сеть;
— не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;
— уходя из дома выключайте электроприборы из сети.
Буда-Кошелевский РОЧС