Не за горами долгожданное лето, а вместе с ним и начало пляжного сезона. В районе уже определены места купания и массового отдыха у воды.

Согласно решению №253 от 27 марта «О подготовке мест массового отдыха у воды к купальному сезону 2023 года», определены три места для купания. Теперь жители района на законных основаниях и не опасаясь за свою безопасность могут отдыхать на озере Климкова, расположенном в аг. Коммунар, водоемах с городским пляжем у средней школы №1 райцентра и в д. Морозовичи.

Как отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, в ближайшее время водоемы и территория возле них будут приведены в надлежащий вид. Работами по их благоустройству и оборудованию займется коммунальная служба. На водоемах в целях обеспечения безопасности установят оградительные буи, оборудуют детские купальни и организуют дежурство спасателей. На всех зонах отдыха установят информстенды с информацией о правилах поведения на воде, способах спасения терпящего бедствие и оказании первой помощи при утоплении. Кроме того, с целью профилактики и предотвращения несчастных случаев у воды на период купального сезона в районе будут проводиться рейды по местам массового отдыха населения у воды.

Ежегодно пляжи обновляются, пополняются новыми элементами благоустройства. Хотелось бы обратиться к отдыхающим с просьбой бережно относиться к имуществу, не допускать случаев вандализма и, конечно же, соблюдать меры безопасности при купании, правила поведения в местах массового отдыха.

Ольга МАРЦЕЛЕВА