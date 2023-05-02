30 апреля в 15-01 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о ликвидированном загорании трактора в поле по адресу: Буда-Кошелевский район, Губичский с/с, д. Старая Буда.

К месту происшествия была направлена оперативная группа Буда-Кошелевского РОЧС для проведения проверки.

По прибытию к месту пожара установлено, что в 14-58 при опашке поля, принадлежащего КСУП «Губичи», произошло возгорание моторного отсека трактора МТЗ-2522, 2007 г. в., гос. номер отсутствует.

До прибытия подразделений МЧС работники КСУП «Губичи» ликвидировали загорание при помощи первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-5 в количестве 1 шт., ОП-4 в количестве 4 шт.

Собственник трактора – КСУП «Губичи».

Подразделения МЧС для тушения не привлекались. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, кабина, передние колеса трактора. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

МЧС напоминает!

Надежность и долговечность при эксплуатации сельхозтехники зависит от того, как выполняются требования инструкции по эксплуатации. Следует периодически очищать узлы и агрегаты от пыли, осуществлять периодический контроль за их правильной работой. Следить и своевременно устранять подтекания горюче смазочных материалов.

Проводку автомобиля следует ремонтировать в специализированных организациях, имеющих на данный вид деятельности разрешение. Следует избегать установки дополнительного электрического оборудования самостоятельно, без помощи специалистов. В блоке предохранителей используйте элементы защиты только заводского изготовления.

Выполняя эти требования, риск возникновения возгорания будет минимален.