С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых тяжелых испытаний, которое с честью выдержала наша страна. В преддверии 78-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в центральной районной библиотеке для учащихся ГУО «Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево» прошел час памяти «Была весна – весна Победы». Ребята узнали о непростых тяготах военного времени не только для солдат, но и для детей, вспомнили о главных исторических событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Проведенное мероприятие показало, что подрастающее поколение с уважением относится к военному прошлому нашей страны.