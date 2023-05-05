Главный редактор «Гомельскай праўды» Сергей Беспалый отмечен за весомый вклад в развитие региональной журналистики. Главный редактор газеты «Добрушскі край» Сергей Чайдак стал лауреатом за лучший цикл работ в художественно-публицистических жанрах. Корреспондент газеты «Светлагорскія навіны» Андрей Силивончик победил в номинации «За гражданскую позицию журналиста».
Удостоверения и памятные знаки лауреатов «Золотого пера» вручил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
В преддверии Дня Победы участники торжественного мероприятия вспомнили своего коллегу – Героя Советского Союза, редактора первого номера подпольной газеты «Звязда» Владимира Омельянюка. К памятнику отважному подпольщику у Красного костела, где он был расстрелян фашистами в 1942 году, возложили цветы.
Источник: http://gp.by
Источник: http://gp.by
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