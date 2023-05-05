Удостоверения и памятные знаки лауреатов «Золотого пера» вручил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В преддверии Дня Победы участники торжественного мероприятия вспомнили своего коллегу – Героя Советского Союза, редактора первого номера подпольной газеты «Звязда» Владимира Омельянюка. К памятнику отважному подпольщику у Красного костела, где он был расстрелян фашистами в 1942 году, возложили цветы.

Источник: http://gp.by

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