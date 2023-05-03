Мероприятие провели в рамках всемирного Дня охраны труда.

Среди участников семинара-совещания – представители Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда, РОЧС, районной энергогазоинспекции, РОВД, районного центра гигиены и эпидемиологии, руководители, заместители руководителей предприятий, председатели первичных профсоюзных организаций, специалисты по охране труда организаций района.

Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, открывая мероприятие, нацелил всех участников на важность и актуальность рассматриваемой темы.

Директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич рассказал об организации работы по охране труда, остановился на случаях производственного травматизма и о принимаемых мерах по профилактике производственного травматизма на предприятии.

Участники совещания посетили территорию и производственные помещения убойного цеха РУП «Белоруснефть-Особино», где ознакомились с организацией охраны труда на данном структурном подразделении.

День охраны труда продолжился в административном здании предприятия, где на обсуждение был вынесен ряд актуальных вопросов.

То, что организация работы по охране труда – системный, ежедневный процесс, от эффективности проведения которого во многом зависит здоровье и жизнь работников, сомнению не подлежит. Работа в данном направлении должна вестись постоянно и качественно. Не последнюю роль в ее организации играют руководители предприятий и организаций, а также специалисты по охране труда. Приятно, что такая работа оценивается на районном уровне.

Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай вручил дипломы руководителям и специалистам по охране труда предприятий-победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории Буда-Кошелевского района за 2022 год.. Лучшими признаны: среди организаций промышленности – ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», среди организаций сельского хозяйства –филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», среди учреждений образования – Дуравичская средняя школа, среди учреждений здравоохранения – центральная районная больница.

Главный государственный санитарный врач района Сергей Антонов доложил о санитарно-эпидемиологическом состоянии в организациях района.

О работе районной мобильной группы в 1 квартале текущего года рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева.

Председатель районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Валентина Ксензова остановилась на работе общественных инспекторов и об осуществлении общественного контроля по охране труда.

О состоянии охраны труда и производственном травматизме рассказал главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко. Чтобы не быть голословным, Александр Сергеевич прокомментировал видеоролик о случаях производственного травматизма, произошедших на предприятиях Гомельщины.

Подводя итоги Дню охраны труда, Артем Гришай отметил важность целого ряда факторов в организации работы по охране труда: создание безопасных условий труда, соблюдение трудовой дисциплины каждого работника, системность данной работы со стороны специалистов по охране труда и другие.