– Виктор Николаевич, сколько человек вовлечено в эту важную работу?

– Для расследования уголовного дела создана прокурорско-следственная группа, в состав которой входят 81 представитель органов прокуратуры Гомельщины и 54 сотрудника УСК по Гомельской области. С момента возбуждения уголовного дела мы проделали большую работу. Допрошено свыше 2800 участников уголовного процесса, большинство из них – бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Также допрошены родственники узников и другие свидетели, располагающие сведениями по уголовному делу.

– Продолжатся ли раскопки в местах массовых расстрелов мирных граждан?

– Да, эта работа еще не окончена. Напомню, на протяжении двух лет проводятся раскопки в местах массового захоронения времен Великой Отечественной войны в ченковском лесу в Гомельском районе. Первоначально была обнаружена яма с костными останками. В ходе дальнейшего обследования выявили не менее 34 мест захоронений. Извлечено 875 костных останков, изъяты предметы оби­хода, личные вещи погибших – фрагменты расчесок, ключи, монеты, гражданская обувь, пуговицы. Они позволяют с уверенностью сказать, что это были мирные граждане. О расстрелах свидетельствуют обнаруженные в яме гильзы и пули германской винтовки маузер, обойма этой винтовки. На гильзах сохранилась четкая маркировка, с помощью которой можно определить время выпуска патронов – 1942–1943 годы.

В ходе следствия установлено, что людей собирали в специальный лагерь, расположенный в предместье Гомеля – Монастырьке, а затем партиями вывозили в новобелицкий лес, где расстреливали. Это делали в большой секретности только специальные германские айнзацгруппы. Массовый характер расстрелы мирных советских граждан приняли в октябре – ноябре 1941 года.

В 2022 году поисковые полевые работы проведены в Октябрьском районе. Возле деревни Новые Завалены обнаружены и изъяты костные останки четырех мирных граждан. Их перезахоронили в могиле жертв фашизма № 6814 по улице Бумажкова в Октябрьском.

В Мозырском районе около населенных пунктов Глиница и Скрыгалов нашли костные останки четырех человек, пули, гильзы и элементы одежды. На территории КУП «Петриковский райжилкомхоз» обнаружены костные останки не менее 19 человек, пули, гильзы, другие предметы и личные вещи. В Мозырском, Октябрьском и Петриковском районах поисковые работы окончены, проведена рекультивация раскопа.

По нашей инициативе в план проведения работ на этот год включены места раскопок на территориях шести районов. Среди них Брагинский – местность вдоль проселочной дороги между деревнями Красное и Старая Иолча, напротив ямы природного происхождения (13 человек); Добрушский – участок поля возле деревни Прудовка и горпоселка Тереховка (около 60 человек); Жлобинский – поселок Верный (2 человека); Речицкий – лесной массив возле деревни Крынки (массовое захоронение); Светлогорский – холм в 59-м квартале Искровского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» и в деревне Искра (не менее трех человек). Уже возобновлены плановые раскопки в Гомельском районе в ченковском лесу.

– Знаю, что большая работа проводится не только «в полях», но и в архивах.

– Да, изучаем материалы в архивных учреждениях Гомеля, Жлобина, Мозыря и Речицы. В ходе следствия выявлены документы, которые свидетельствуют о массовом уничтожении мирных граждан, угоне в рабство и сожжении населенных пунктов, о местах принудительного содержания людей, ущербе, преступниках и пособниках. Продолжается изучение и процессуальное оформление фильтрационных дел на репатриированных и военнопленных. Осмотрели более трех тысяч таких дел. Всего же в Государственном архиве Гомельской области находится 29 942 фильтрационных дела. Кроме того, в УКГБ по Гомельской области прокуроры изучили 3615 архивных уголовных дел.

– Что нового удалось узнать о сожженных населенных пунктах, местах принудительного содержания населения?

– Согласно архивным документам и научным изданиям на оккупированной территории Гомельской области действовало не менее 89 мест принудительного содержания населения. При этом в Ельском и Лельчицком районах они отсутствовали. Сейчас все указанные МПСН проверены следственным путем: допрошены свидетели и потерпевшие, осмотрены архивные документы, места нахождения с фиксацией координат.

Кроме того, прокуроры Пет­риковского, Наровлянского, Ветковского, Гомельского районов и Гомеля дополнительно выявили 12 ранее неизвестных мест принудительного содержания населения. К примеру, прокурором Петриковского района при допросе бывшего узника и местного жителя установлены пять МПСН, в том числе два пересыльных пункта для детей в районе домов № 10, 12 по улице Советской и дома № 3 по улице Пионерской в поселке Копцевичи.

Если до начала расследования уголовного дела о геноциде по данным Национального архива Республики Беларусь на Гомельщине было 1458 деревень и сел, пострадавших в годы оккупации, то сейчас установлено, что таких населенных пунктов было 1772. Не менее 69 из них разделили судьбу деревни Ола Светлогорского района, то есть полностью уничтожены вместе с жителями и не возродились после войны. Мы осмотрели 1556 мест расположения населенных пунктов в момент их сожжения, изучили документы по 1737 населенным пунктам, допросили 107 свидетелей.

– Какими еще способами фашисты уничтожали наш народ?

– Одно из проявлений геноцида – карательные акции, которые проводились, как правило, в сельской местности. Суть большинства из них заключалась в реквизиции скота и сельхозпродукции, угоне людей на принудительные работы и уничтожении мирного населения. Ставилась задача не только разгромить партизанские формирования, но и лишить их материальных и людских ресурсов. Фашисты безжалостно сжигали деревни, оставляя после себя безжизненную зону. В ходе расследования установлено не менее 87 фактов проведения карательных операций на территории Гомельской области, допрошены 17 свидетелей, шесть потерпевших.

Во время крупной карательной операции «Бамберг» в марте – апреле 1942 года в Октябрьском районе были истреблены 6500 человек и сожжены 13 деревень, в том числе Курин, Подгать, Лавстыки, Ковали, Вежин, Рудня, Гадунь и Смуга. В райцентре Карпиловка немцы разрушили и сожгли все общественные здания. Людей загнали в школы, клуб, завод, сараи, конюшни и сожгли. После зверств немецкое командование официально сообщило о якобы уничтоженных ими крупных партизанских силах в Октябрьском районе.

Следственным путем дополнительно установлено четыре населенных пункта Октябрьского района – Бубновка, Булков, Поречье, Смоловка, сожженных и уничтоженных вместе с местными жителями в ходе карательной операции «Бамберг».

Операция «Барбара» проводилась с 9 по 16 октября 1943 года на территории Речицкого и Калинковичского районов с целью «уничтожения партизан и сочувствующих им, реквизиции или уничтожения продуктов сельского хозяйства, лишения партизан продуктовой базы».

Типичный пример карательной акции описан в акте комиссии ЧГК Краснобережского сельсовета Жлобинского района от 20 ноября 1944-го: «В сентябре 1943 года недалеко от станции Красный Берег немцы расстреляли 39 жителей Малевичского сельсовета Жлобинского района только за то, что около деревни Малевичи подорвался на партизанской мине немецкий эшелон».

– Какая работа ведется по увековечению памяти погибших в годы войны?

– Прокуроры получили сведения о 154 не состоящих на государственном учете местах захоронений и гибели мирного населения в период Великой Отечественной войны. За время расследования уголовного дела на государственный учет поставлено 84 захоронения. К слову, за 2019–2020 годы в области выявили и поставили на государственный учет только 22 захоронения.

Прокуроры и рабочие группы по вопросам геноцида проводят постоянную исследовательскую работу: изучают архивные материалы, данные интернет-ресурсов, в частности под названиями ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Международная служба поиска Arolsen Archives». Кроме того, опрашивают очевидцев и свидетелей. За 2021 и 2022 годы установлены сведения о 5558 погибших в годы Великой Отечественной войны, захороненных на территории Гомельской области.