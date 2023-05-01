Площадка для пункта захоронения радиоактивных отходов должна быть выбрана в ближайшие год-полтора, сообщила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская в эфире телеканала СТВ, сообщает БелТА.

«В ближайшие год-полтора должна быть выбрана площадка. Потенциальные места — это может быть и возле станции, это могут быть зоны радиоактивного загрязнения, в том числе заповедник (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. — Прим. БЕЛТА)», — сказала Ольга Луговская.

По ее словам, сейчас разрабатывается техническое задание на выполнение соответствующих работ. «В ближайшее время должны быть выполнены работы по выбору площадки», — сказала она, добавив, что, согласно законодательству, пройдут и общественные слушания.

Ольга Луговская напомнила, что в феврале этого года постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами — и станционными, и нестанционными. Предполагается, что такое хранилище должно появиться в течение 10 лет с начала эксплуатации станции.