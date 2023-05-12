Государственный флаг установили в наивысшей точке Беларуси. Торжественное мероприятие в преддверии Дня Государственного флага, герба и гимна прошло 12 мая на горе Дзержинской, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия композиции «Сцяг Радзiмы» приняли участие представители Миноблисполкома, Дзержинского райисполкома, военного комиссариата Минской области, БРСМ, БРПО, других общественных организаций и ведомств, делегации регионов, молодежь, авторы идеи установки памятного знака.

Перед собравшимися выступил спортсмен-экстремал, альпинист Павел Гапанович. По профессии он инженер, работает в Дзержинском филиале Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Благодаря своему хобби поездил по миру. Свою малую родину Павел прославил далеко за пределами страны, и всегда с ним был флаг Беларуси и района.

В завершение церемонии все присутствующие в сопровождении духового оркестра исполнили государственный гимн.

Гора Дзержинская считается самой высокой точкой Беларуси. Ее вершина на 345 м возвышается над уровнем моря. Находится в пределах Минской возвышенности в 30 км на запад от Минска недалеко от Дзержинска (к северу от агрогородка Скирмантово). Раньше называлась Святая гора, в Дзержинскую переименована в 1958 году. В конце 1990-х годов на горе установлена гранитная плита с надписью на белорусском языке. В настоящее время место облагорожено и является памятником.

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