Гречиху в Беларуси посеяли на 42,2% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 16 мая сев яровых культур проведен на площади 1985,3 тыс. га, или 85,7% к плану. В Брестской области сев проведен на 91,3% запланированных площадей, Витебской — 85,4%, Гомельской — 74,2%, Гродненской — 95,2%, Минской — 87,8%, Могилевской — 81,6%.

Сев гречихи выполнен на площади 14,6 тыс. га, или 42,2% к плану, проса — 4,18 тыс. га (41,4%), овощных культур — 3,36 тыс. га (70%), кукурузы всего — 858,8 тыс. га (75,4%), в том числе на зерно — 280,8 тыс. га (104,5%), на силос — 578 тыс. га (66,4%). Картофель посадили на 19,7 тыс. га (86,2%).

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