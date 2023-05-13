Более 66% белорусов считают госсимволику главным национальным символом Беларуси. Такие данные телефонного социологического опроса корреспонденту БЕЛТА привел заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Сухотский.

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел опрос населения. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что, по вашему мнению, является главным национальным символом Беларуси?»

«Государственная символика Республики Беларусь» — так ответили 66,7% опрошенных, «Народные символы» — 45,3%, «Объекты культурного наследия страны» — 41,3%, «Памятники Великой Отечественной войны» — 33,1%, «Белорусский язык и литература» — 30,8%, «Историческая символика» — 27,3%, «Религиозные святыни» — 15,1%. Затруднились ответить 2,8% респондентов.

«Такие ответы предсказуемы, хотя в Беларуси всегда отмечается положительное отношение как к государственной символике, так и к народным символам. Результаты показали, что большинство населения считает главными национальными символами Беларуси государственную символику — герб, флаг, гимн. Однако народные символы — аист, зубр, василек — занимают достаточно весомую позицию в рейтинге, как и объекты культурного наследия страны в целом, и памятники Великой Отечественной войны. Мы видим, что мемориалы, памятники ВОВ занимают важное место для трети граждан. Это большое число, — отметил Николай Сухотский. — Можно предположить, почему религиозные святыни не занимают первых мест — потому что они для каждой конфессии свои. А государственная символика Республики Беларусь — это то, что объединяет вне зависимости от вероисповедания, социально-демографических характеристик, то, что важно для любого гражданина Республики Беларусь».

В целом государственные символы играют важнейшую роль в жизни любой страны, подчеркнул замдиректора. «Они отражают идентичность и культурный код нации, служат связующим звеном между государством и его гражданами, обеспечивают преемственность поколений и консолидацию общества», — дополнил он.

belta.by