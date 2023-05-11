День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларусь отметит 14 мая. Каждый из них белорусы выбирали самостоятельно и сообща.

В таком «триедином» формате — впервые: соответствующий указ Президента был подписан 12 апреля, этот документ утвердил новое название праздника, позволяющее отдать дань уважения всем трем государственным символам страны. Но не только это объединяет их: все три символа приняты на основе всенародного обсуждения.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО: — Понимание глубокого исторического и политического значения герба и флага Беларуси, умение исполнять наш гимн, знание Конституции — Основного Закона страны — должны стать неотъемлемой частью общей культуры каждого белоруса. Необходимо, чтобы в Беларуси сформировался настоящий культ государственных символов. Чтобы они почитались в каждом белорусском доме, являя собой предмет гордости и источник патриотизма. На церемонии открытия площади Государственного флага, 2 июля 2013 года.

Знаковое открытие 2 июля 2013 года в Минске открылась площадь Государственного флага. Это было фееричное зрелище: в торжественной обстановке флаг подняли на флагшток, затем исполнили гимн, который сопровождался залпами артиллерийского салюта. Вечернее небо над столицей украсили огни фейерверка и 10 тысяч воздушных шаров цветов Государственного флага. На церемонии была заложена новая патриотическая традиция принесения клятвы верности Государственному флагу — символу и оплоту независимости и государственности. Первыми такую клятву произнесли самые достойные представители науки, культуры, промышленности и спорта. С тех пор на новой столичной площади проходят праздничные мероприятия, торжественно открываются трудовые семестры, молодые офицеры принимают воинскую присягу, а юные граждане страны получают свои первые паспорта. Площадь Государственного флага стала знаковым местом для минчан и гостей столицы, для независимой Беларуси. Древний символ победоносной борьбы Действующий Государственный флаг Беларуси принят по результатам первого за годы независимости в истории нашей страны референдума, проходившего 14 мая 1995 года. Одним из четырех блоков, вынесенных на общественное обсуждение, был вопрос об изменении государственной символики. В опубликованном по итогам плебисцита Центризбиркомом официальном сообщении было сказано, что за установление новых Государственного флага и Государственного герба высказались 75,1 процента граждан, участвовавших в плебисците. Доктор политических наук, профессор Владимир Мельник в разговоре с автором этих строк подчеркнул, что первым символом государственности белорусского народа стал красный флаг образованной 1 января 1919 года Социалистической Советской Республики Белоруссии: — Первоначально это было просто красное полотнище. Согласно принятой 3 февраля 1919 года Конституции на этом флаге у древка появилась аббревиатура ССРБ. Последующие его модификации различались лишь аббревиатурой названия государства. С 1937 по 1951 год на флаге БССР над аббревиатурой изображались золотые серп и молот, а над ними — красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Явившись одним из учредителей ООН, БССР в 1951 году модифицировала свой флаг: к красной полосе были добавлены зеленая полоска и белая у древка с национальным орнаментом. Государственный флаг Республики Беларусь также модификация флага БССР.

При этом ученый подчеркнул, что красный флаг — отнюдь не изобретение большевиков: — Это очень древний символ победоносной борьбы. Красного цвета были хоругви некоторых русских князей. Например, на одной из миниатюр Радзивилловской летописи, иллюстрирующей освобождение в 1068 году из киевской тюрьмы великого князя Всеслава (легендарного Всеслава Чародея), хорошо видна красная хоругвь, развевающаяся над отрядом дружины. Так что у нас, всех граждан Беларуси, имеются очень весомые основания гордиться своим государственным флагом!

Красная полоса на флаге символизирует мужество народа, кровью отстоявшего свою свободу. Зеленая — цвет жизни и надежды, цвет наших лесов и полей, свидетельство мирного характера белорусов, их трудолюбия. Белая полоса с орнаментом — символ нашей чистоты и высокой духовности. Отражение веры в добро и справедливость Принятый на том же плебисците белорусский герб прошел к тому времени долгий эволюционный путь. Первоначально он представлял собой герб РСФСР 1918 года с надписью ССРБ, а затем БССР. В 1927‑м появился прообраз нашего современного госсимвола: на VIII Всебелорусском съезде Советов был принят Государственный герб БССР, который состоял из изображения на красном фоне в лучах восходящего солнца серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу и окруженных венком: слева — из ржаных колосьев, перевитых клевером и льном, справа — из дубовой ветки. Снизу между обеими половинами венка находится часть земного шара с территорией Белорусской ССР. Обе половины венка перевиты красной лентой, на которой помещены надписи на четырех языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а ниже «Б. С. С. Р.». Венчала герб пятиконечная звезда. В 1938‑м дубовую ветвь сменили ржаные колосья, а лен изобразили в виде коробочек с семенами. В 1949 году лен — уже цветущий. В 1981‑м герб стал ярче: серп и молот, солнце и лучи приобрели золотой цвет.

На референдуме-1995 был принят герб, представляющий собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром.

Сверху контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева — льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом «Республика Беларусь». Ровно через год после этого референдума «Советская Белоруссия» подвела его некоторые итоги: «Безусловно, решение большинства граждан, принявших участие в плебисците и отдавших предпочтение новому гербу и флагу, следует глубоко уважать… Символику вообще нельзя заставить любить силой в некий конкретно установленный срок. Она должна только со временем запасть в наши сердца и души, влиться с молоком матери». Сегодня можно смело констатировать: в сердца и души символика запала. И стала узнаваемым в мире символом — воплощением международных, научных, спортивных и иных достижений Беларуси. Он не раз летал в космос, поднимался на высочайшие горные пики и бывал в Антарктиде. В мае 2007 года член Геральдического совета при Президенте доктор исторических наук Сергей Рассадин смог констатировать:

— Государственные символы Республики Беларусь состоялись, прошли апробацию и вошли в сознание общества. Цвета и композиция Государственного герба Беларуси отражают социальный смысл государства, основанного на вере в добро и справедливость. Поэтому и государство белорусское состоялось.

Последний раз наш герб немного изменился в январе 2021‑го. Зеленый контур Государственной границы Беларуси стал золотым. Несколько другую форму приобрели колосья, клевер и лен на обрамляющем венке. А планета под восходящим солнцем повернулась на гербе так, что наша страна оказалась в центре изображения. Изменился также цвет материков с синего на темно-оранжевый. Музыка народной души …В редакционном архиве хранятся уникальные свидетельства эпохи — номера «СБ», где подробно описывается история рождения гимна Республики Беларусь. Вот репортаж, как 8 мая 2002 года Александр Лукашенко лично прослушал в Большом зале Дворца Республики предложенные специальной комиссией пять вариантов гимна: «Непринужденная дискуссия выявила общее, кажется, сомнение. Вывод сформулировал Александр Лукашенко: — Безупречного текста, отвечающего всем требованиям гимна, пока нет. Слова необходимо дорабатывать, особенно те, которые предлагаются к музыке Нестора Соколовского. Имеющиеся варианты необходимо транслировать по радио и телевидению, чтобы все граждане могли составить о них свое мнение».

В результате все версии Государственного гимна — варианты на музыку Василия Раинчика, Владимира Оловникова и обновленную аранжировку Нестора Соколовского — в исполнении оркестра и хора зазвучали по радио и телевидению, а пять вариантов текста были опубликованы в «СБ» от 7 июня 2002 года. Мнения и отзывы о том, каким быть белорусскому гимну, выразили 119 тысяч человек. Граждане отдали предпочтение музыке Нестора Соколовского.

2 июля 2002 года Президент утвердил текст и музыку гимна. А 8 декабря по инициативе телеканала ОНТ в стране впервые прошла акция «Споем гимн вместе», которую поддержал Глава государства. Она пополнила сокровищницу прекрасных традиций независимой Беларуси.