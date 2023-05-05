Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова — продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения, — говорится в поздравлении. — Красотой языка и силой таланта в современном потоке событий и фактов вы помогаете выделить главное, снова и снова открывая людям мир информации, аналитики, справочной и художественной литературы, в котором переплетены знания и мудрость поколений. Каждая ваша публикация или издательский проект вносят свой вклад в развитие общества, укрепление государственности и нравственных ориентиров».

Глава государства поблагодарил работников и ветеранов отрасли за преданность профессии, принципиальную гражданскую позицию, открытость и объективность. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и трудовых успехов.

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