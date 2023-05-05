Воспитательно-патриотическое мероприятие «Детям о Великой Отечественной войне» организовал историко-краеведческий музей для детсадовцев.

Ребятам показали видеоролик о войне, рассказали об истории возникновения праздника 9 мая, провели экскурсию по экспозиции, посвященной Героям Советского Союза, уроженцам Буда-кошелевского района, более подробно детей познакомили с жизнью дважды героя Советского Союза, участника ВОВ, советского летчика — Павла Яковлевича Головочева, ребята с интересом слушали о героической судьбе человека, в честь которого названа улица на которой находится их детский сад.