В рамках Единого дня информирования директор РЦПИ Гомельской области – филиала Национального центра правовой информации Республики Беларусь Евгения Моисейкина пообщалась с трудовым коллективом редакции газеты «Авангард».

Евгения Моисейкина осветила деятельность Национального центра правовой информации по распространению правовой информации среди граждан и возможности Национального правового интернет-портала. Сотрудники редакции узнали о порядке и правилах публикации правовых актов, работе правового форума Беларуси pravo.by, подчеркнула подлинность, достоверность, доступность и безопасность документов, размещаемых на ресурсах РЦПИ.

У присутствующих была возможность задать вопросы Евгении Семеновне в индивидуальном порядке.