Модернизацию действующих молочно-товарных комплексов Гомельщины обсудили на выездном семинаре в Ветковском районе представители агропромышленного комплекса региона.

Председатели райисполкомов и специалисты сельского хозяйства побывали с экскурсией на производстве ОАО «Гомельагрокомплект», где ознакомились с оборудованием – стойловым, холодильным и доильным, которое можно установить на фермах.

Далее участники семинара увидели работу агрегатов на деле: в структуру холдинга «Гомельагрокомплект» входит молочно-товарный комплекс «Хальч», где новое оборудование внедрили месяц назад. Подобная реконструкция ждет около тридцати МТФ области – их отремонтируют, скомплектуют поголовье, установят умного электронного помощника.

– Наше хозяйство в апреле присоединило КСУП «Братство» в Наровлянском районе. В его составе ферма «Свеча» на 555 дойных коров. Сейчас решается вопрос по ее модернизации, – рассказал директор КСУП «Козенки-Агро» Мозырского района Сергей Синькевич. – Поскольку строилась ферма в 2009 году, она требует перевооружения. Нужно пересмотреть и сделать все так, как того требует время. Люди хотят и умеют работать, мы достигнем поставленной задачи.

Компьютерная система позволяет наблюдать за стадом в режиме реального времени: на каждом животном закреплен специальный ошейник с электронным датчиком. Здесь анализируют жизненные функции коров, их активность на протяжении суток, включая жевательные процессы. До минуты машина просчитывает, когда нужно кормить, доить и осеменять животных. Если есть отклонения, подается сигнал – тогда в дело вступают ветеринары.

После модернизации молочно-товарные комплексы начнут работать эффективнее, повысят производительность и увеличат надои. А это и есть главная задача для Гомельщины на сегодня.

Источник: http://gp.by

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