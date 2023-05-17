Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович на пресс-конференции, приуроченной ко Дню работников физической культуры и спорта, рассказал о составе участников II Игр стран СНГ.

«13 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №134 «О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года». Мы активно готовимся к этим состязаниям, которые пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах страны по 20 видам спорта. Ожидается, что участие в форуме примут более шести тысяч человек, из них около 4000 спортсменов, 900 тренеров, 800 судей, 600 работников медицины и 200 членов делегаций, — сообщил Дорохович. — На сегодня участие в Играх подтвердили Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. В отдельных видах готовы выступить команды Китая, Малайзии, Ливана, Ирана, Египта и Кубы. В настоящий момент прорабатывается участие в некоторых видах спортсменов из Албании, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Греции, Грузии, Израиля, Кувейта, Монголии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Парагвая, Сальвадора, Саудовской Аравии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии и Республики Корея. В большинстве видов спорта за награды будут бороться молодые атлеты, взрослые спортсмены разыграют медали только в художественной гимнастике, пляжном футболе, самбо, тяжелой атлетике и хоккее на траве».

Источник: http://gp.by

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