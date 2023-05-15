Светлогорский ЦКК — важный проект не только для Беларуси, но и для Казахстана, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

«Традиционно первая половина года у нас находится в состоянии наращивания инвестиционных возможностей. Проекты этого года — это, во-первых, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Мы рассматриваем проект по медицинской упаковке. Ряд инфраструктурных проектов. Здесь мы ведем регулярную работу. Плюс, конечно, по традиции смотрим на поддержку других стран наших акционеров, которые нацелены на закупку продукции белорусских производителей. Идет такой стандартный инвестиционный процесс», — отметил Николай Подгузов.

По его словам, Светлогорский ЦКК — это действительно важный проект. «Причем он важен, например, не только Беларуси, но и Казахстану, где тоже был большой запрос на его работу», — подчеркнул председатель правления.

В эти дни Евразийский банк развития (ЕАБР) в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP). Мероприятия стартовали сегодня и завершатся 17 мая. Пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях. Участниками мероприятий стали более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

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