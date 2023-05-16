Контролируют их ведение главный ветврач и председатель райисполкома.

Подготовку силосных траншей участники сегодняшнего семинара изучают на МТК «Центр» ОАО «Завидовское».

«Перед закладкой корма обязательно нужно продезинфицировать и побелить траншею. Иначе это преступление», – предупреждает руководителей Иван Крупко.

На месте обсудили и технологию закладки кормов: обязательно прикрыть стенки плёнкой, по максимуму избавляться от кислорода, покрывать сенаж от осадков. Простые для аграриев правила, но соблюдают их, к сожалению, не все.

Гомельщина официально