Контролируют их ведение главный ветврач и председатель райисполкома.
Подготовку силосных траншей участники сегодняшнего семинара изучают на МТК «Центр» ОАО «Завидовское».
«Перед закладкой корма обязательно нужно продезинфицировать и побелить траншею. Иначе это преступление», – предупреждает руководителей Иван Крупко.
На месте обсудили и технологию закладки кормов: обязательно прикрыть стенки плёнкой, по максимуму избавляться от кислорода, покрывать сенаж от осадков. Простые для аграриев правила, но соблюдают их, к сожалению, не все.