9 Мая всегда будет напоминать нам о героизме и стойкости защитников Родины, об огромных невосполнимых потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода нынешних поколений. Жителей области поздравил с Великим Днем председатель облисполкома Иван Крупко.

Он отметил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения каждому, кто воевал на передовой и в тылу и вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражений. «Тысячи жителей нашей области пали в боях за Родину. Память о героях Великой Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах», — подчеркнул Иван Крупко.

Дорогие ветераны! Вы отстояли не только страну, вы спасли весь мир. Низкий вам поклон за Победу,за самоотверженный труд, за то, что остаетесь для нас примером мужества, высокой нравственности и оптимизма. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, внимания и заботы близких!

Гомельщина официально