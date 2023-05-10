Посылы, отраженные в проекте закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», потребуют изменить 23 кодекса и 450 законов. Об этом на встрече с предпринимателями Витебской области сообщила заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок, передает корреспондент БЕЛТА.

«Посылы, которые отображены в законе, повлекут за собой пересмотр всего массива законодательства. Нам надо будет откорректировать 23 кодекса, 450 законов, ровно столько же указов, а еще постановления правительства и ведомственные документы», — сказала она.

Основная цель подготовки законопроекта заключается в трансформации предпринимательской деятельности граждан и создании максимально конкурентных условий для организации хозяйственной деятельности для всех граждан вне зависимости от того, какую организационно-правовую форму они предпочтут, отметила Ирина Бабаченок.

По ее словам, профильное ведомство и парламентарии рассчитывают на открытый и живой диалог с бизнес-сообществом, чтобы проанализировать представленные нормы, заложенные в основу документа. Всем вместе предстоит посмотреть, где могли остаться тонкие места или белые пятна и что предстоит прописать более четко.

«Помимо того, что изменяется сама конфигурация, иерархия предпринимательской деятельности, законопроектом предусматривается действительно уникальный режим трансформации индивидуального предпринимателя в статус коммерческой организации. То есть своеобразная реорганизация субъекта хозяйствования. На сегодняшний день этот процесс невозможен. И если субъект хозяйствования, изначально принявший решение начать свою деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, со временем набирает обороты и понимает, что для него уже недостаточно трех наемных работников, то у него есть один путь — полностью прекратить свою деятельность в качестве ИП и фактически начать жить заново в статусе юридического лица. При этом мы понимаем, что любая бизнес-инициатива — это всегда определенные наработки, связи, контрагентские соглашения, масса различных разрешений, свидетельств, сертификатов, соответствующее недвижимое имущество и права на него. Здесь получается такой разрыв, который не очень удобен для масштабирования субъектов хозяйствования. Наша основная цель — развитие частного сектора экономики и предоставление для него такой возможности», — подчеркнула Ирина Бабаченок.

Замдиректора департамента добавила, что сектор малого и среднего бизнеса — один из значимых сегментов экономики страны. «Сегодня МСП формирует практически третью часть нашей экономики, поэтому государство всегда нацелено на развитие этого сегмента, предоставление максимально благоприятных условий для развития частной инициативы, масштабирования частного бизнеса, предоставления возможностей по возникновению каких-либо новых технологий. И этот законопроект- одна из частей такого глобального процесса», — заключила она.

Общественное обсуждение законопроекта в Беларуси стартовало 2 мая. Диалоговые площадки уже прошли в Могилевской и Брестской областях. Витебский регион принимает эстафету третьим. Сам документ готовится к первому чтению, проект размещен на Национальном правовом интернет-портале.

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