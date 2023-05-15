Председатель облисполкома Иван Крупко потребовал активизировать работу по целому ряду направлений в АПК. Погодные условия складываются благоприятные, важно это использовать и трудиться с полной отдачей. чтобы уложиться во все необходимые агротехнические сроки.

Сеем кукурузу, не забываем про травы

Основные мероприятия по севу яровых зерновых культур завершены. Аграрии заняты и пересевом погибших от заморозков озимых культур — зерновых и рапса. Также повсеместно в области идет сев царицы полей. Причем на зерно кукурузу уже посеяли: при доведенном плане в 75 тысяч гектаров, работа выполнена на более чем 83 тысячах гектаров. Сев на силос проведен пока на 155 тысячах, самые низкие темпы в Речицком районе, подтягиваться нужно и Ельскому, Калинковичскому, Октябрьскому.

Поручение губернатора: Председателям райисполкомов, руководителям сферы АПК – максимально ускорить сев многолетних трав и кукурузы на силос, химическую обработку полей.

Подошло время для сева теплолюбивых сои, гречихи, подсолнечника. Активно сеют и овощные культуры, сажают картофель. При плане в 1500 гектаров овощи посеяли на 800. На 2500 гектарах посажен второй хлеб, при этом девять районов посадку картофеля уже закончили.

Проблемным моментом остается сев многолетних трав. В большинстве районов его предстоит форсировать, область уже начала отставать от оптимальных сроков. Особенно нужно поднажать с севом люцерны. Больше всего нареканий к Октябрьскому, Житковичскому, Лоевскому районам. За наличие крепкой кормовой базы, во многом зависящей от сена и сенажа, отвечать в итоге придется не только руководителям служб АПК на местах, но и лично председателям райисполкомов. К примеру, есть четко поставленная задача — к концу июня обеспечить 70% от потребности сенажа в области, ее выполнение не обсуждается. Не посеем вовремя травы — останемся без кормов. И одними выговорами, как заметил глава области, здесь не обойдется.

Чтобы сорняк не забрал влагу

Внимание также акцентировали на химической прополке полей. С наступлением тепла вместе с полезными культурами в рост пошли сорняки. Важно не упустить фазу достижения сорными растениями определенной высоты и провести необходимые работы. Гербицидами, к слову, область обеспечена в полной мере. Остается грамотно организовать работу — не дать сорнякам забрать влагу и ценные вещества у культурных растений.

Детально обсудили подготовку кормоуборочной техники. Отремонтировать требуемых 95% парка пока не удалось — у нас лишь 76%. Нужно ввести в строй еще около 500 единиц техники. Особенно ускориться должны в Жлобинском, Ветковском районах. 20 мая будет контрольный срез по наличию кормоуборочной техники на местах.

Настоящие, а не мнимые агроэкоусадьбы

Обсудили вступивший в силу с начала года указ № 351 «О развитии агроэкотуризма», направленный на совершенствовании правового регулирования в этой сфере. В области продолжается работа по приведению агроусадеб в соответствие с новыми требованиями законодательства, в каждом регионе созданы оценочные комиссии. Сейчас уже ясно, что этот процесс необходимо ускорять: из 134 усадеб лишь 33 прошли все необходимые проверки и подтвердили свой статус. В работе 29 заявлений от собственников, остальным нужно шевелиться. Завершить работу по приему и отработке заявок нужно не позднее 20 июня.

Речь зашла и о прошедшем в воскресенье централизованном экзамене по русскому и белорусскому языкам для выпускников школ. На Гомельщине ЦЭ прошел без сколько-нибудь серьезных эксцессов, участие в нем приняли более 7,6 тысячи человек. Лишь 16 школьников по различным причинам отказались от сдачи экзамена. За медицинской помощью обратился один ученик. В целом всё было проведено на достаточно высоком организационном уровне. Тем не менее, как подчеркнули на совещании, вопросы обеспечения безопасности и четкого взаимодействия блюстителей правопорядка и служб охраны во время столь масштабных мероприятий нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель