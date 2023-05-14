Так называется сочинение кадета 1-го курса Гомельского кадетского училища Максима Масленченко о своем земляке, разведчике Акиме Лукьяновиче Белоусове.



Поисковая работа у кадета началась со знакомства с книгой Александра Некрашевича «Гомельская милиция» и настолько увлекла его, что уже стала частью жизни юноши. С историей жизни ветерана и его внука Максим Масленченко делится и с читателями «Авангарда»:

– Описывая истории военного периода, Александр Некрашевич несколькими строками упомянул, что в июне 1941 года восемь милиционеров Буда-Кошелевского районного отдела НКВД были направлены в знаменитую школу разведки, которую основал «дедушка» советского спецназа Илья Григорьевич Старинов. Вот эти отважные милиционеры: И.Н. Потапенко, З.Г. Тетерев, А.Л. Белоусов, Т.И. Воденков, Г.К. Козлов, А.Ф. Каминский, М.С. Лукьянцев и Н.В. Стригалев. Это мои земляки, которые жили и служили в городе, в котором я сейчас живу.

В начале войны разведшкола Ильи Григорьевича Старинова находилась в пригороде Гомеля, в поселке Ченки. Сам он писал об этом так: «Гомельской школой подготовлено и заброшено на территорию, временно оккупированную врагом, 184 группы с общим количеством 1424 человека; из указанного количества переброшена непосредственно через линию фронта для ведения партизанской и диверсионной работы 131 группа с общим количеством 902 человека и оставлены при отходе наших войск в прифронтовой полосе 53 группы – 522 человека. В основном заброска групп в тыл врага, а также оставление их в прифронтовой полосе производились в пунктах, имеющих военное значение, как то Орша, Витебск, Бобруйск, Осиповичи, Минск, Слуцк, Гомель, и в прилегающих к ним районах вблизи железных и автомобильных дорог».

Свой поиск о судьбах милиционеров-разведчиков я начал с архивных документов Министерства обороны Российской Федерации «Память народа». Каждый день мне приходилось пересматривать десятки фамилий с подобными инициалами. Таким образом, у меня образовалась определенная база данных о людях с такой фамилией и инициалами. В их боевых биографиях я заметил одну закономерность – с момента призыва в армию, а это июнь 1941 года, до участия в боевых действиях имелся промежуток в 7-8 месяцев. Можно предположить, что это и есть период обучения в школе разведчиков. Собрал я в отдельную папку документы об их боевых путях, наградах, подвигах. Но с полной уверенностью сказать, что это и есть те милиционеры из Буда-Кошелева, пока нельзя. Эх, мне бы их полные имена и отчества…

Тогда мы с учителем обратились к нынешнему заместителю начальника РОВД Андрею Сергеевичу Шейману с просьбой помочь установить точные данные милиционеров-разведчиков. А он посоветовал нам пообщаться с ветеранами отдела и помог связаться с председателем районной организации ветеранов РОВД Сергеем Короткевичем. Каково же было наше удивление, когда Сергей Короткевич буквально на следующий день сообщил нам координаты внука Акима Лукьяновича Белоусова – Олега Леонидовича Белоусова. Мы связались с ним, и Олег Леонидович нам поведал о судьбе своего деда. Он также был поражен информацией, что дед обучался в разведшколе. Вот тогда все факты и сложились в стройную историю. Ведь Аким Лукьянович рассказывал своим детям и внукам, что в начале войны был разведчиком в партизанском отряде им. Суворова, а после соединения партизанского отряда в 1943-м с действующей армией воевал в 434-м стрелковом полку 169-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта.

Олег Леонидович рассказал нам, что после войны дед тяжело болел, плохо передвигался: его по раздробленным косточкам буквально собрали фронтовые хирурги. В старости он мог только выйти посидеть на скамеечке у дома. Прожил Аким Лукьянович всего 62 года.

О милицейской службе деда внук тоже знал немного, а вот о своей поведал с удовольствием. Он пошел по стопам своего героического предка Акима Лукьяновича. После окончания школы служил в армии, потом охранял водозаборы в Железнодорожном ОВД. Затем учился в средней специальной школе милиции им. Фрунзе в Минске. Местом дальнейшей его службы стал район, где жил и служил его дед.

Со временем Олег Леонидович познакомился со многими жителями на вверенной ему территории. Он знал людей, вникал в их проблемы, не раз рисковал жизнью, а трижды вообще мог погибнуть. Как-то из отдела ему сообщили, что один из жителей его участка сбежал из тюрьмы. Некоторое время участковый внимательно наблюдал за домом преступника. Потом взял с собой нескольких крепких и надежных помощников из жителей деревни и направился в этот дом. Шел с пистолетом, а сопровождающие стояли поодаль. Только открыл дверь, как увидел перед собой руку с ножом. Тогда Олег Леонидович вступил в схватку с преступником и выбил нож. Тут и помощники подбежали, помогли задержать нападавшего. Помнит он и вызов к домашнему дебоширу, который встретил его с косой. И здесь не обошлось без рукопашной схватки.

Так и прослужил правопорядку Олег Леонидович 23 года. За время службы было много сложных и опасных моментов. Но земляки уважали его за мужество, справедливость и принципиальность, прислушивались к его рекомендациям и советам. И молодежь многому научилась у старшего участкового.

Вот такой хороший старт получился у моих поисков. Я обязательно продолжу свою работу, ведь у меня есть надежные помощники-милиционеры, которые тоже с интересом и гордостью подключились к этой работе, чтобы узнать о судьбе своих коллег, смело вступивших в бой с врагом и победивших фашистов.

Наталья ЛОГУНОВА