В мероприятии приняли участие руководители, заместители руководителей по идеологической работе, руководители и специалисты кадровых служб учреждений, предприятий района. Провел семинар-учебу заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

Артем Сергеевич остановился на механизме реализации принятых райисполкомом решений в части дополнительных мер по кадровому обеспечению государственных организаций Буда-Кошелевского района. О порядке предоставления информации по вопросам кадрового обеспечения государственных организаций и организаций, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в собственности государства рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева. Главный специалист отдела организационно-кадровой работы райисполкома Марина Лисейчикова привела примеры типичных нарушений, выявленных в ходе мониторингов кадровых перемещений в организациях. Кроме того, Марина Сергеевна напомнила о порядке оформления и хранения документов. Главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич остановилась на сроках и порядке предоставления соответствующих документов для согласования, согласно утвержденному перечню должностей.

Каков порядок досрочного расторжения контрактов с работниками по дискредитирующим обстоятельствам, разъяснила заведующий сектором юридическим райисполкома Виктория Асипцова. Отдельно Виктория Ивановна обратила внимание руководителей на необходимость эффективной кадровой работы с молодыми специалистами, пришедшими на предприятия. Это и предусмотренная система мер по стимулированию возвращения молодежи в организации после службы в армии, и получение ими второго высшего образования с отработкой установленного срока обязательной работы. А досрочно расторгать трудовые отношения с молодыми специалистами по дискредитирующим обстоятельствам необходимо только в тех случаях, когда иные меры дисциплинарного взыскания уже не могут быть применены с учетом тяжести дисциплинарного поступка.

В ходе рассмотрения каждого вопроса давались разъяснения, участники совещания имели возможность задать волнующие их вопросы, поделиться мнением по той или иной теме повестки семинара-совещания.

Подводя итоги встречи, Артем Гришай нацелил руководителей, специалистов по кадрам на необходимость детального и качественного подхода к подбору и расстановке кадров, индивидуальной работы с молодыми специалистами, в том числе, по их закреплению на рабочих местах, а также на обеспечение создания необходимых условий для работников и, как итог, их эффективной и стабильной работы в трудовых коллективах предприятий.