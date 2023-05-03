Сегодня вырастить бахчевые культуры возможно не только в южных регионах. Какие нюансы стоит учесть дачникам, которые хотят посадить арбузы на приусадебном участке, рассказала научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич.



Как отметила Анна Пашкевич, сперва необходимо определиться с сортом. Его следует выбирать, исходя из климатических условий.

– Необходимо сделать акцент на ультраранних сортах и гибридах. Подойдут, к примеру, «романза», «долби», «крисби», «ярило», «старт». Идеальный возраст рассады арбуза – 30 дней. После этого ее можно будет высаживать на постоянное место, – поделилась специалист.

Помимо этого, стоит ответственно подойти к выбору емкости для выращивания рассады арбуза.

– Арбуз – беспересадочная рассадная культура. То есть рассаду мы не пикируем. Поэтому можно посадить культуру в рассадный стакан объемом 250–300 миллилитров. Подойдет также специальная кассета, – объяснила Анна Пашкевич.

По ее словам, после появления двух настоящих листьев нужно будет провести подкормку азотно-фосфорным удобрением.

– Это необходимо для того, чтобы арбуз наращивал корневую систему и формировал хорошую вегетативную массу. За неделю до высадки в грунт лучше подкормить арбузы калийным удобрением. Это может быть, например, гумат калия, – добавила специалист.

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