Высокий и продолжительный паводок в совокупности с высокой температурой воздуха в нашем регионе в этом году создали благоприятные условия для массового развития «гнуса» – кровососущих мошек и комаров, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Мошки плодятся в чистой проточной, обогащенной кислородом воде, чаще на участках рек с наиболее быстрым течением. Эти кровососущие насекомые способны разлетаться на очень большие расстояния (до 100 километров). Вылет этих назойливых насекомых происходит при установлении стабильной теплой погоды, обычно это I декада мая. Пик численности мошек приходится на конец весны, начало лета и удерживается не более 10-14 дней, после чего их численность резко падает.
Мошки – злостные кровососы, которые имеют свои биологические особенности – нападают на человека только на открытом воздухе и только в светлое время суток. Они не боятся солнца и активны в дневные часы. Мошки летят на запах пота и углекислого газа, который выделяется при дыхании. Так они находят своих жертв. Кусают только самки, они не прокалывают кожу, а буквально выгрызают ее, самцы питаются соком растений. Слюна мошки, содержит гемолитический яд, который вызывает аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, покалыванием, зудом и отеком. Как правило, аллергическая реакция исчезает без специального лечения через несколько дней. Однако, для маленьких детей и людей, страдающих аллергией, укус может иметь более серьезные последствия. В этом случае необходимо обратиться к врачу.
Как защититься от нападения мошек?
В период наибольшей активности мошек (май – июнь) рекомендуется:
– по возможности исключить прогулки вблизи водоемов с проточной водой, и как можно меньше находиться на открытом воздухе (в помещениях мошки не нападают);
– для прогулок на открытом воздухе использовать одежду, максимально прикрывающую тело, причем желательно светлых тонов (темный цвет притягивает мошек);
– использовать репелленты, отпугивающие насекомых.
Из народных средств можно использовать эфирное масло мяты, лаванды или гвоздики, нанося несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.
Приняв все необходимые меры безопасности, можно если не избежать укусов, то хотя бы свести их количество к минимуму.
Источник: http://gp.by
Источник: http://gp.by
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