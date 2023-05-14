Высокий и продолжительный паводок в совокупности с высокой температурой воздуха в нашем регионе в этом году создали благоприятные условия для массового развития «гнуса» – кровососущих мошек и комаров, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мошки плодятся в чистой проточной, обогащенной кислородом воде, чаще на участках рек с наиболее быстрым течением. Эти кровососущие насекомые способны разлетаться на очень большие расстояния (до 100 километров). Вылет этих назойливых насекомых происходит при установлении стабильной теплой погоды, обычно это I декада мая. Пик численности мошек приходится на конец весны, начало лета и удерживается не более 10-14 дней, после чего их численность резко падает.

Мошки – злостные кровососы, которые имеют свои биологические особенности – нападают на человека только на открытом воздухе и только в светлое время суток. Они не боятся солнца и активны в дневные часы. Мошки летят на запах пота и углекислого газа, который выделяется при дыхании. Так они находят своих жертв. Кусают только самки, они не прокалывают кожу, а буквально выгрызают ее, самцы питаются соком растений. Слюна мошки, содержит гемолитический яд, который вызывает аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, покалыванием, зудом и отеком. Как правило, аллергическая реакция исчезает без специального лечения через несколько дней. Однако, для маленьких детей и людей, страдающих аллергией, укус может иметь более серьезные последствия. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

Как защититься от нападения мошек?

В период наибольшей активности мошек (май – июнь) рекомендуется:

– по возможности исключить прогулки вблизи водоемов с проточной водой, и как можно меньше находиться на открытом воздухе (в помещениях мошки не нападают);

– для прогулок на открытом воздухе использовать одежду, максимально прикрывающую тело, причем желательно светлых тонов (темный цвет притягивает мошек);

– использовать репелленты, отпугивающие насекомых.

Из народных средств можно использовать эфирное масло мяты, лаванды или гвоздики, нанося несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.