Кто варит токсичную инфокашу? Оказывается, под это заточена целая пирамида из маркетологов, кибермошенников, айтишников, мастеров психологической обработки. В распоряжении редакции «СБ. Беларусь сегодня» оказались документальные подтверждения того, как дорого обходится шеф-поварам адской кухни ведение гибридной войны — вот лишь некоторые «рецепты» приготовления разных антироссийских «блюд».

Кто бы что ни говорил, но уже почти три года все мы, от школьников до стариков, — в политике. Невольно втянуты в то, что по-хорошему оставить бы профессионалам, но мы крепко подсели на информационный крючок, который застрял глубоко внутри. Мы попались на него случайно или нас долго и ловко ловили? Сначала мы плавали на мелководье, в августе 2020‑го нас окунули в самую пучину, где многие утратили возможность здраво рассуждать. А с февраля 2022 года в наши умы и души начали метко стрелять фейками нового уровня, все типы которых можно объединить в один устрашающий цикл: «Россияне устроили украинцам геноцид, на «войну» отправляют срочников, а русские военнослужащие добивают своих же раненых солдат».

От президента США до диванных фрилансеров

Чтобы кушанье зашло, «ресторатор» денег на него не жалеет. Перед моими глазами таблица, в которой просто и наглядно расписана жесткая, вертикально интегрированная система управления, так сказать, «проектом». Иначе — информационной войной против России.

Наглядно видно, что все стратегические решения принимает Совет безопасности США и президент Штатов, стратегию вырабатывают в том числе ЦРУ и Госдеп, финансы распределяют среди прочих Агентство США по глобальным медиа и Агентство нацбезопасности США.

Дальнейшими процессами управляют фонды Сороса, Форда, Рокфеллера и НАТО. В самом низу исполнители: некоммерческие организации, СМИ, PR-агентства, лоббисты и все четыре расположенных в Украине центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), иначе — это кибер-войска.

Характерная деятельность ЦИПсО — вброс ложной информации, чтобы деморализовать российских граждан и в теории вызвать массовые протесты. После начала активной фазы специальной военной операции ЦИПсО занялся информационным долблением: стал отправлять россиянам в соцсетях фотографии убитых российских солдат, заниматься телефонным терроризмом, распространением фейков и агитационной информации, призванной посеять панику и максимально деморализовать людей.

На реализацию «проекта» выделяются огромные средства. США, Англия и Евросоюз уже потратили на создание и распространение лживых инфовбросов около восьми миллиардов (!) долларов и евро. В работу вовлечено более 20 тысяч стратегов, профессиональных аналитиков, пиарщиков, журналистов и рядовых исполнителей, чтобы наверняка завалить выбранную аудиторию специально сформированным ударным контентом.

Исполнители не гнушаются распространять дезинформацию даже на сайтах с мультиками. Например, выкупленный на одном из ресурсов канал для детей нашпигован постами с русофобской пропагандой. Листаем ленту: «Теремок», «Коза-дереза», затем видеообращение «Помогите, нас бомбят русские!» от имени бомжеватого вида парня и далее опять мирные «Жила-была царевна» и «Репка».

После 24 февраля 2022 года ЦИПсО и Главное управление разведки Минобороны Украины начали большую кампанию по русофобской пропаганде и дезинформации, включая точечную рекламу в соцсетях. Контент в первую очередь предназначен для российских жителей, но и белорусы, конечно, тоже попали в целевую аудиторию…

Фейки на «угнанных аккаунтах»

Создатели лживого инфопотока действуют по двум направлениям: либо быстро и по заданному алгоритму реагируют на любое событие, либо сами создают фейки. Пока аудитория опомнится, цель — дезориентация людей в инфопространстве — успевает быть достигнута.

Пример по дискредитации власти Российской Федерации: на сайтах украинских СМИ и в новостных Telegram-каналах прошла новость о том, что Кремль будет выплачивать семьям российских военнослужащих, погибших в Украине, по 11 тысяч рублей. В качестве первоисточника ссылка дается на Верховную раду Украины. Информация оказалась фейком, но волна негодования успела подняться до того, как была установлена истина.

За массовостью ударных материалов и их распространителями жесткий контроль. Все роли распределены четко во время «генерального прогона спектакля», так называемых учений, которые проводились под видом отработки слаженности действий подразделений киберзащиты.

Инфоудар похож на атомную бомбу — нацелен на уничтожение всего живого (здравого) на своем пути.

Для продвижения фейков используются контентная, таргетированная реклама, массовые рассылки, вирусный контент, задействованы фермы ботов, биржи SMM.

Например, площадки, которые ранее специализировались на компромате, используются для распространения ударной информации по ситуации в Украине. Под военную повестку мгновенно переориентированы и коммерческие аккаунты. И еще одно направление — размещение русофобной информации на «угнанных» аккаунтах реальных пользователей или создание аккаунта под востребованный контент и затем размещение там баннеров на военную тематику.

Также создаются брендированные под государственный орган паблики. Например, фейковый Telegram-канал «МЧС России» опубликовал ликующую информацию о переходе Выборга и Карелии под контроль Финляндии и связанном с этим начале новой прекрасной жизни. Преступники украли даже логотип реального паблика.

Также фейкометы привлекают хакерские технологии: DdoS-атаки (способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети); дефейс (тип хакерской атаки, при которой главная или иная важная страница веб-сайта заменяется на другую); фишинговые схемы, взлом аккаунтов, пабликов, каналов и распространение ударного контента от их имени.

Простой пример: на табло электрозаправок благодаря усилиям украинских хакеров появились надписи «Слава Украине» и оскорбления российского ­Президента. В этой же цепочке — взлом российских госсайтов с размещением фейков якобы от представителей госструктур, яндекс-навигатора с подменой звукового сопровождения на националистические и проукраинские фразы с матерной лексикой, кража персональных данных и запугивание этим людей.

Кстати, об устрашении мирных жителей. Под видом сотрудников ФСБ преступники могут выходить на связь с населением освобожденных Россией территорий, предлагают организовать контакт с пророссийским подпольем и просят отправить паспортные данные для сверки и скорейшей встречи. Полученные сведения используются для выявления других родственников и запугивания.

Час протеста — 100 гривен

Также в сфере преступных интересов — работа в национальных секторах интернета бывших советских республик, группах и каналах диаспор и мигрантов, там задействуются сервисы объявлений, организации совместной работы, биржи SMM/SEO.

Так, в интересах Украины работает компания Traffic Devils Александра Слобоженко, занимающаяся «черным арбитражем трафика», простыми словами, продвижением продуктов и сервисов, которые могут обманывать пользователя. Все медиаресурсы Слобоженко подключены к покупкам рекламы на площадках Facebook, Instagram, TikTok и Google.

В деле и фрилансеры: некий Айгиз Салаватов из Уфы работает на одну из многих украинских фабрик фейков и пропаганды в Telegram-канале creo_ia. Листаем. Видео с руинами дома и бегущая строка: «Россияне сбрасывают на Сумскую область вещи, игрушки и заминированные гаджеты». Или фото плачущей женщины и подпись: «Наша армия убивает украинцев». Преступники даже корректируют статьи Википедии, особенно связанные со спецоперацией в Украине, в том числе опять же отражающие ситуацию в Буче.

В сети можно найти много предложений о найме исполнителей для распространения ударного контента. В вакансиях может быть указано, что сотрудники будут обзванивать государственные и частные учреждения и сообщать об их минировании. Также ищут «работников» для имитации протестов, обещая за каждый час по 100 гривен.

Для продвижения русофобской информации через Facebook только в расчете на русскоязычную аудиторию тратится до 1,4 миллиона долларов в сутки, через Instagram — до 1,9 миллиона.

Число публикаций, которые содержат ударный контент, в интернет-пространстве в сутки доходит до 5300. Активнее всего используются следующие тезисы: «уничтожают мирное население» (23 процента), «пленные оккупанты и техника» (18 процентов), «жители Украины против оккупантов» (12 процентов).

Мы будем убивать детей

Для каждой возрастной аудитории и социального класса — свои фейки. Площадка для детского шок-контента — в основном TikTok. Слоганы такие: «Ваше будущее украли, вы будете нищими, ваши родители — убийцы». Подростков пугают исчезновением гаджетов и призывают выходить на митинги. Среднему классу предрекают уничтожение накоплений, заморозку вкладов, мобилизацию и предлагают насильственное свержение власти. Рабочий класс устрашают массовыми сокращениями и криминальным беспределом.

Поэтому, когда в следующий раз вы будете голодны, выбирайте инфоблюда тщательнее, чтобы не отравиться. И хотя над их приготовлением могли колдовать самые известные шеф-повара США, Англии и Евросоюза, еда может быть отравлена.

И напоследок. С начала спецоперации в Украине российская хакерская группа на портале «Немезида» публикует данные о военных преступниках, нацистских подразделениях, иностранных пособниках и наемниках, сетевых террористах. Так, в категории «Военные преступники» обнародованы сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами, адресами проживания, родом преступной деятельности. Среди них есть наркозависимые, а также судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В категории «Особо разыскиваемые сетевые террористы» значится украинская актриса Адрианна Курилец-Кметюк. Она снялась в ролике, где она в народном украинском платье перерезает горло русскому солдату в тельняшке. Главным спонсором этого русофобского видеоролика, снятого во Львове, являются Украинская национальная женская лига Америки и украинская диаспора Нью-Джерси (одна из крупнейших в США).

В этой же категории и Наталья Мосейчук, которая 18 марта 2022‑го в эфире украинского телеканала «1+1» озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы.

Есть и просто отморозки: некий Иван Пилипчук, например, звонил родителям погибшего российского солдата и издевался над ними.

Всего на портале размещены фотографии и характеристики примерно 2500 украинских националистов-русофобов.

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