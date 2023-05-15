Картофель в Беларуси посадили на 81,9% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 15 мая сев яровых культур проведен на площади 1935,2 тыс. га, или 83,5% к плану. В Брестской области сев проведен на 89,3% запланированных площадей, Витебской — 83%, Гомельской — 72,1%, Гродненской — 93,8%, Минской — 85,2%, Могилевской — 79,3%.

Сев гречихи выполнен на площади 12,36 тыс. га, или 35,8% к плану, проса — 3,58 тыс. га (35,5%), овощных культур — 3,20 тыс. га (66,7%), кукурузы всего — 816,8 тыс. га (71,7%), в том числе на зерно — 280,1 тыс. га (104,2%), на силос — 536,7 тыс. га (61,6%). Картофель посадили на 18,7 тыс. га (81,9%).

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