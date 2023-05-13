Комитет госконтроля Гомельской области при проведении мониторинга в торговых объектах индивидуального предпринимателя и частного торгового предприятия в г. Гомеле выявлено в продаже более 900 кг овощей, фруктов, ягод, свежей зелени без документов, подтверждающих их качество и безопасность, с признаками недоброкачественности и потерей товарного вида.

Капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, мандарины, помидоры предлагались к реализации с превышения торговых надбавок на 10% – 125%.

Кроме того, отдельная продукция продавалась без ценников и без предоставления покупателям обязательной информации (о дате производства, сроках годности, изготовителе, условиях хранения), для ее взвешивания использовались не поверенные весы, отсутствовали контрольные весы, продавцы работали без нагрудных знаков.

По результатам мониторинга областным КГК запрещена реализация более 900 кг продукции, цены приведены в соответствие с требованиями законодательства, устранены нарушения правил торговли, в отношении нарушителей начаты административные процессы.

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота