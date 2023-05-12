В рамках контроля за подготовкой и проведением вступительных испытаний в целях обеспечения предоставления гражданам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования в КГК Гомельской области открыта «горячая линия».

Работа «горячей линии» организована по телефонам 8 (0232) 23-83-85, 8 (0232) 23-83-68 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Во время ее проведения абитуриенты и их родители могут сообщить о нарушениях и недостатках в работе организационных и приемных комиссий.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

КГК Гомельской области