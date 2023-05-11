На сельхозпредприятиях региона не хватает ветеринаров и зоотехников. Такая ситуация не только в Гомельской области, но и в аграрном секторе Беларуси в целом. Один из путей решения проблемы — увеличение цифр приема на эти специальности в колледжах. Такое поручение дал председатель облисполкома Иван Крупко.
— Мы должны укомплектовать сельскохозяйственные организации молодыми специалистами, а уже предприятия постараются обеспечить их комфортными условиями для жизни и достойной заработной платой, — отметил заместитель начальника отдела главного управления образования Гомельского облисполкома Дмитрий Черненький.
Набор на востребованные в аграрном секторе специальности увеличен на 40 человек.
— Ситуация на рынке труда такова, что выпускники с высшим образованием нужны не в таком количестве, как со средним специальным или профессионально-техническим, — отметил Дмитрий Черненький. — Приятно отметить, что в этом году предприятия и организации Гомельской области проявляют небывалый интерес к целевой подготовке специалистов, которые будут обучаться в колледжах.
Также в мае систему профессионально-технического и среднего специального образования ждет серьезное новшество. Появится возможность увеличивать контрольные цифры набора на наиболее востребованные специальности.
— Например, колледж планировал открыть одну группу швей, станочников, трактористов или наладчиков, а документы подало не 30, а 60 ребят. Мы посмотрим — если такие профессионалы на данный момент нужны экономике региона, значит, будем набирать 60, — резюмировал специалист.
Источник: http://gp.by
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