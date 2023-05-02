Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

«Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — сказал Александр Лукашенко.

Как доложил во время совещания председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

БелТА