Поэтесса, член Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», руководитель Добрушского районного литобъединения «Вдохновение» Людмила Александровна Яськова победила в конкурсе песенного текста «Вытоки» Гомельской области. Песня «Добро» на слова Людмилы Яськовой, музыка Александра Сухарева прозвучит в исполнении группы «Земля и небо», в состав которой входит и заслуженный артист Республики Беларусь ー Руслан Чернецкий, ведущий фестиваля «Вытоки». Премьера песни пройдет 20 мая в г. Жлобин на главной фестивальной сцене.

Совет областного отделения ОО «СПБ» сердечно поздравляет коллегу с победой в творческом конкурсе!

Пресс-служба Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси».

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