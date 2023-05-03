Стоматологи выступают против ночного грудного вскармливания, с помощью которого мамы пытаются успокоить малыша, поскольку это является причиной развития кариеса. Об этом в эфире программы «Просто о здоровье» на телеканале «Беларусь 4 (Гродно)» заявила заведующий лечебно-хирургическим отделением № 1 филиала «Детская стоматологическая поликлиника г. Гродно» Елизавета Смоляк.



Отмечается, что в грудном молоке содержится бета-лактоза, то есть сахар, из-за которого зубы ребенка начинают портиться, едва прорезавшись. То же касается соков и компотов.

– Немногие мамы знают, что употребление углеводсодержащих жидкостей, в том числе грудного молока, в период сна ребенка ночью является причиной возникновения кариеса.<…> В ночное время секреция слюны у малыша значительно снижается, как и pH ротовой жидкости, из-за чего создаются благоприятные условия для возникновения кариеса, – обратила внимание Елизавета Смоляк.

В связи с этим медик посоветовала исключить ночью кормление ребенка, в том числе грудным молоком.

– Если вдруг возникла такая необходимость, в первые минуты после кормления нужно протереть зубки ребенка марлей, смоченной кипяченой водой, – сказала Елизавета Смоляк.

К слову, ранее врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин рассказывал о вреде цитрусовых для зубной эмали. По словам доктора, лимонная кислота, содержащаяся в таких фруктах, разрыхляет ее. При сильном разрушении эмали, отметил врач, можно прибегнуть к процедуре реминерализации, которая заключается в восстановлении минерального состава зуба.

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