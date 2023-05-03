Правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить белорусов и россиян до соревнований в качестве нейтральных атлетов. Об этом организация проинформировала в пресс-релизе на официальном сайте, сообщает БЕЛТА.

«UCI принял решение разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами. Возможность участия белорусов и россиян в международных соревнованиях в качестве нейтральных индивидуальных атлетов вступит в силу с 1 июня. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие связи с армией и другими органами государственной безопасности обеих стран, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой государственной символики», — говорится в заявлении организации.

Также UCI сохранил введенные ранее санкции на участие команд, состоящих из российских и белорусских спортсменов, в соревнованиях международного календаря организации, а также запрет на регистрацию мероприятий на территории Беларуси и России.

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