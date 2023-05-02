Президент, говоря в Ветковском районе о мелиорации, подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь: «Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление — от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это». На Гомельщине 40 процентов мелиорированных земель, они есть в каждом районе, отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Сергей Кравцов.

— Некоторые, как Житковичский и Октябрьский, по сути и создали свое сельское хозяйство на основе осушенных земель, — продолжил эксперт. — 30 процентов сельхозресурсов Гомельщины получены благодаря мелиорации. Поэтому терять эти земли невозможно и преступно. Президент обратил внимание, что у нерадивых хозяев начинается заболачивание. И это справедливо: один год не обработаешь такую мелиорированную территорию, не запашешь, не скосишь траву – через год уже приходят дикороссы, через пять – кустарник, через 10 — непроходимые болота и леса. Старая крестьянская мудрость: на старопахотных землях лес не растет, на мелиоративных — березки появляются уже через три года.

В то же время они достаточно плодородны, нужно только правильно использовать, уверен генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

— На юго-востоке страны 70 процентов земель легкие, супесчаные, — продолжил он. — Перепады температур за сутки там могут быть до 10 и больше градусов. В последнее время в этой области каждый второй год наблюдается засуха. Климат мы не выбираем, как и земли. Чтобы получить урожай, нужна правильная технология возделывания. На Гомельщине нельзя сеять травы на подобных почвах. Злаковые и бобовые очень зависят от засухи. В прошлом году весь май и начало июня были холодные. Большого урожая зеленой массы на Гомельщине не получили, всего 60 процентов к урожаю предыдущего года. Второй укос также не получился — засуха. Поэтому на песчаных почвах там нужно сеять засухоустойчивые культуры: в первую очередь кукурузу, просо, люцерну. Но на 20 процентах торфяно-болотных почв, где переизбыток водного баланса, наоборот, кукурузу сеять нельзя – только травы. Они сформируют дерн, а запасов близко залегающих подземных вод будет достаточно при засухе. Войти на эти земли можно в июне-июле и получить высокие урожаи трав.

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