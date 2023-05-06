В преддверии Дня Победы воспитанники Широковского детского сада возложили цветы к памятнику воинам-землякам.

4 мая в Уваровичском ГДК прошла литературно-музыкальная композиция «Мы этой памяти верны».

Началось мероприятие с постановки «Дети войны». Дети из детского сада и ЦДТ читали стихи, звучали патриотичнские песни. Затем выступил председатель сельисполкома Виталий Пантелеенко и рассказал о том, как началась война в Уваровичах. Также в ходе мероприятия выступила Мария Кабаева с исследовательской работой «Геноцид в судьбе моей малой Родины». Зрителям продемонстрировали видеоролики с воспоминаниями детей войны горпоселка, об истории появления братской могилы на Городке. Завершилось мероприятие акцией «Беларусь помнит».