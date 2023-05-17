Ребятам нужно будет подать документы в Академию МВД, указать факультет и специальность, на которую они претендуют. Далее со списками будет работать межвузовская приемная комиссия. Выгоду получат все: талантливым детям не придется пропускать год в случае неудачи в одном из вузов, а учебные заведения получат лучшие кадры.

с детства мечтает работать инспектором ГАИ, два последних года занимался в военно-патриотическом классе:— Всегда привлекал внешний вид людей в погонах и качества, которые воспитывает эта профессия: мужество, ответственность. Рад, что теперь шансы пополнить ряды курсантов значительно выросли. Перед ЦЭ по русскому языку, разумеется, волновался, но это волнение контролируемое.

Я усиленно готовился к экзамену на протяжении года, поэтому понимал, что все должно пройти хорошо. Так и вышло. Порадовало, что все задания были без подковырок — просто срез знаний. Оценку жду хорошую и готовлюсь сдавать обществоведение и английский.

В классах военно-патриотической направленности 12‑й школы обучаются 66 детей. По новым правилам такие ребята поступают вне конкурса при наличии отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Также они могут рассчитывать на преференции, если подадут документы в вузы Минобороны, Госпогранкомитета и на военные факультеты. Вводятся особые условия поступления на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы — у абитуриентов только два испытания: язык и один профильный предмет в форме ЦЭ или ЦТ.

Ученик 11‑го класса Александр Полеонок — будущий пограничник. Записался в класс, когда про льготы не было и речи:

— Занятия здесь дают выдержку, пунктуальность, физическую выносливость. Строевая подготовка, сборка и разбор оружия, занятия по психологии — чем лучше поработаю сейчас, тем легче будет в вузе и на службе. Уже стал на шаг ближе к мечте — сдал экзамен по русскому. Никаких неожиданностей не было, примерно так себе все и представлял. Спасибо педагогам и репетиционному испытанию — помогли избежать излишних переживаний.

Александра Пархомчук специально перевелась в эту школу, чтобы заниматься в военно-патриотическом классе. Не ленится ездить с другого конца города с двумя пересадками:

— Меня всегда мотивировали сильные люди. Вдохновляюсь прадедушкой, который прошел войну, получил награды, восстанавливал страну из руин. В нашей семье эту память чтут. Готовлюсь поступать в Университет гражданской защиты — хочу стать спасателем. Я еще только в девятом классе, но за новостями о поступлении слежу. Радует, что все развернули в сторону абитуриентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника Могилевского института МВД:

— Набираем на дневную форму факультета милиции 170 первокурсников по специальностям «правовое обеспечение общественной безопасности» и «правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности». Впервые абитуриенты участвуют в общем конкурсе милицейских вузов, а базой для работы приемной комиссии станет Академия МВД. Поэтому ребята, которые планируют поступление в наш вуз (это касается дневной формы обучения за счет средств бюджета), также подают документы в столичное учебное заведение.

КСТАТИ

Классы военно-патриотической направленности были созданы в СШ № 12 Могилева в 2005 году. Уже выпущено более 300 ребят — ныне курсантов учреждений образования, офицеров Министерства обороны и Министерства внутренних дел.