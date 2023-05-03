Министерство здравоохранения заявило о завершении периода подъема заболеваемости ОРИ и COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

По данным Минздрава, специалисты службы санэпидконтроля отмечают устойчивое снижение заболеваемости ОРИ и инфекцией COVID-19 у населения. В связи с этим отменяется необходимость проводить дополнительные санэпидмероприятия, которые по законодательству действуют во время подъема заболеваемости.

Вместе с тем, как отметили в Минздраве, специалистам необходимо проводить традиционные санэпидмероприятия. Они определены п.41 Саннорм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19».

БелТА